Nyt stenkast fra bro: Politiet efterforsker drabsforsøg

PINNEBERG: Politiet har mistanke om endnu et stenkast fra en motorvejsbro, efter en bilrude onsdag blev knust på motorvej A23 ved Pinneberg i det sydlige Slesvig-Holsten. Bilen blev ført af en 39-årig mand fra Hamborg, der slap uskadt. Politiet udelukker, at der kan være tale om et stenslag udløst af et andet køretøj på strækningen. Derfor efterforskes sagen som et drabsforsøg.

I forvejen undersøger delstatens politi flere tilfælde, hvor der er blevet kastet genstande fra broer omkring Kiel. Også her går politiet ud fra, at der er tale om drabsforsøg. Heller ikke her kom nogen dog alvorligt til skade.

Endnu har myndighederne ingen konkrete spor.

/DPA