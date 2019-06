Nyt plejehjem i Flensborg er målrettet til unge

FLENSBORG: Gammel og plejekrævende er to begreber, der ofte bliver forbundet med hinanden. Men sådan hænger det langtfra altid sammen. Også unge mennesker kan have brug for pleje. Men bo- og plejetilbud til denne gruppe er der ikke mange af. Så unge mennesker havner ofte sammen med seniorer på både 80 og 90 år.

Men nu er investoren Stefan Boysen i færd med at bygge et plejehjem til yngre mennesker i bydelen Tarup i det sydøstlige Flensborg.

Stefan Boysen lægger et tocifret millionbeløb i euro i projektet. Det udmønter sig i 38 beskyttede boliger til en eller to personer. Ni af lejlighederne bliver omfattet af reglerne for almennyttigt byggeri.

Sammen med hustruen Kirsten driver Stefan Boysen i forvejen plejehjem i Sünderup og Wanderup ved Flensborg. Her har de oplevet de nødsituationer, der kan opstå, når unge mennesker bliver plejekrævende.

- Når en person i et par må på plejehjem, sidder den anden alene tilbage og har samtidig ofte en alt for stor bolig. Derfor har vi fået talrige forespørgsler på lejligheder til plejekrævende i unge omgivelser, forklarer Kirsten Boysen.

Byggeriet forventes færdig omkring årets udgang.