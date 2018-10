Nyt drabsforsøg i asylcenter

BOOSTEDT: Natten til torsdag blev en 32-årig somalier stukket ned af en landsmand i flygtningecentret i Boostedt lige syd for Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. Hårdt kvæstet bad offeret ved midnatstid om hjælp på den politistation, der er indrettet i centret.

Den 20-årige, formodede gerningsmand er anholdt og sigtet for drabsforsøg. Baggrunden for konflikten er endnu ukendt.

Det er anden gang inden for kort tid, der finder et knivdrama sted i flygtningecentret. Sidste måned blev en 34-årig kvinde stukket ned af sin tidligere samlever. Her kom myndighederne under stærk kritik for at prøve at hemmeligholde drabsforsøget.

/SHZ