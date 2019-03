Nye strejker kan lamme lufthavn i Hamborg

HAMBORG: Lufthavnen i Hamborg risikerer i de kommende dage at blive lammet af strejker. Fagforeningen Verdi truer med punktstrejker, hvis ikke arbejdsgiverne præsenterer et acceptabelt tilbud om lønforhøjelser. Hvornår arbejdet i givet fald bliver nedlagt, oplyser Verdi til gengæld ikke - kun at det formentlig bliver i den kommende uge, hvor der er ferie i Hamborg, og mange derfor planlægger en rejse.

Verdi organiserer lufthavnspersonale i diverse service- og sikkerhedsfunktioner. Ved tidligere lejligheder har det medført aflyste afgange i stor stil, når Verdis medlemmer i lufthavnen i Hamborg strejker.

Forbundet forlanger lønstigninger på mellem otte og 12 procent for personalet på landjorden.

/SHZ