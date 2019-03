HEDEBY: Historiens gang og krigsgudernes ugunst betyder, at vigtige dele af den danske kulturarv befinder sig uden for kongerigets nuværende grænser. Blandt de mest værdifulde fortidsminder er Danevirke og resterne af vikingebyen Hedeby syd for Slesvig.

Begge dele blev sidste år optaget på Unescos liste over verdens kulturarv. Og det kan bilisterne på motorvej A7 ikke længere være i tvivl om. Mandag blev der nemlig opsat nye skilte, der henviser til seværdigheden og gør opmærksom på Unescos anerkendelse. Skiltene er - naturligvis - på både dansk og tysk.

Den nye skiltning afløser ældre motorvejsskilte, der i sin tid var Tysklands første på både dansk og tysk, men stammer fra tiden før Unescos afgørelse. Den nye skiltning blev mandag indviet af Slesvig-Holstens kulturminister, Karin Prien samt repræsentanter for Slesvig-Holstens arkæologiske kontor og delstatsmuseerne. Også formanden for det danske mindretals kulturelle organisation, SSF, Jon Hardon Hansen deltog.

Den fornyede skiltning bliver kombineret med omfattende markedsføring.

- Danevirke er det største nationale symbol i dansk historie. Dette vil vi sammen med vores tyske partnere i højere grad markedsføre i Danmark, forklarer Jens A. Christiansen, der er generalsekretær for SSF, som også driver Danevirke Museum.