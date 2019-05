Ny udstilling viser menige borgeres forhold til grænsen

FLENSBORG: I 2020 markeres 100-året for den nuværende grænse mellem Tyskland og Tyskland. I den sammenhæng skal der være en stor særudstilling, der bliver placeret flere forskellige steder i Flensborg under overskriften: Nyt perspektiv - 100 års grænsehistorie.

Arrangørerne har imidlertid brug for borgernes hjælp. Udstilingen skal nemlig blandt andet rumme genstande, der er med til at illustrere de almindelige mennesker fortællinger og erindringer om grænsen.

Her er der mange spørgsmål at tage stilling til, mener arrangørerne. Hvilke fortællinger og erindringer har de enkelte familier om grænsen, hvornår realiserede man selv for første gang grænsens eksistens, og ligger man måske inde med minder om den "nye" grænse fra 1920?

Også bidrag om livet som medlemmer af flertal og mindretal på begge sider af grænsen er velkomne.

Hvis man vil hjælpe med genstande eller minder til udstillingen, kan arrangørerne kontaktes via mail på: fleo@flensburg.de

Kontakten kan også foregå ganske analogt med et brev til: Stadt Flensburg, z.Hd. Frau Nierhoff, Rathausplatz 1, 24937 Flensburg.

/SHZ