Ny udstilling viser Nolde som portrætmaler

SEEBÜLL: Fredag åbnede Noldemuseet i Seebüll sin årsudstilling nummer 63. Die Menschen sind meine Bilder - menneskene er mine billeder, lyder overskriften, hvor der knap 63 år efter den dansk-tyske ekspressionists død fortsat lykkes at finde nye sider af Noldes virke.

Farvestrålende akvareller med motiver som blomster og landskaber er det, de fleste forbinder med Emil Nolde. Men han skildrede også mennesker fra nær og fjern.

Som ekspressionist var Nolde naturligvis ikke portrætmaler i klassisk forstand. Han gengav mennesket, som han oplevede det. Og dermed er det 144 personlige skildringer, der udgør årets tema.

Noldemuseet i Sebüll blot en kilometer syd for grænsen ved Rudbøl har denne gang også en ret enestående nyerhvervelse at vise på årsudstillingen, nemlig værket Kleine Sonnenblumen - små solsikker. Titlen til trods er maleriet fra 1946 netop ikke først og fremmest et klassisk blomsterbillede fra Noldes hånd, men portrættet af en ung kvinde med lysende blå øjne.

Billedet blev i 2007 købt af en erhvervsmand fra Düsseldorf for 2,3 millioner euro. Nu har den oprindelige ejer skænket værket til Noldemuseet.