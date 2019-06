SSW og De Grønne glæder sig over en ny ambitiøs klimapolitik i Danmark under en ny socialdemokratisk mindretalsregering og over, at symbolpolitikken sættes på skrump.

FLENSBORG: En ny, mere human politisk kultur i Danmark. Det er blandt andet det, to veteraner fra det dansk-frisiske SSW, nemlig henholdsvis formand Flemming Meyer og tidligere minister Anke Spoorendonk, hæfter sig ved efter at have læst samarbejdsaftalen for den ny regering i Danmark.

De to SSW'ere konstaterer med tilfredshed, at regeringen er ambitiøs på klimaområdet, og at Danmark skal opnå større social lighed og en mere human flygtningepolitik.

- Det lyder utroligt spændende, at de fire partiers aftale ikke beror på et regeringsgrundlag, som vi kender det her i Tyskland. Det åbner for nye muligheder og låser ikke for nye ideer, som en koalitionsaftale gør det, siger Flemming Meyer.