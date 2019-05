FLENSBORG: Atter er en cyklist kommet galt afsted på Neumarkt i Flensborg, Her var en mand tirsdag aften undervejs på sin e-cykel, da han tilsyneladende blev ramt af en bil, der svingede til højre i det stærkt trafikerede kryds lige over for rådhuset. Både bil og cykel var kørt frem for grønst lys.

Cyklisten væltede og hamrede ansigtet ned i asfalten. Manden blev bragt til sygehuset med alvorlige kvæstelser.

I september 2017 blev en 14-årig dreng dræbt i samme kryds under lignende omstændigheder.

/SHZ