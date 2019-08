HARRISLEE: Grænsesupermarkedet Poetzsch i Harrislee syd for grænseovergangen ved Padborg blev onsdag aften evakueret og gennemsøgt af politiet. Det skete, efter en ukendt gerningsmand havde indtelefoneret en bombetrussel.

Specialtrænede bombehunde fra Flensborg, Kiel og Lübeck afsøgte hele bygningen uden at finde spor af sprængstoffer.

Flensborg-området har gennem længere tid været plaget af falske bombetrusler. Så sent som mandag måtte banegården i byen rømmes efter fundet af en bombetrussel på et togtoilet. Heller ikke her blev der fundet farlige genstande.

Mandagens bombetrussel var kun den seneste af flere lignede episoder på banegården i Flensborg. Også byens domhus har været ramt af falske bombetrusler.