Ny bro over Kieler-kanalen

KIEL: Cirka 50 millioner euro skal der investeres i at bygge en ny bro over Kieler-kanalens østligste ende. Broen skal forbinde bydelene Levensau og Suchsdorf vest for selve Kiel.

I forvejen fører to broer over biler og tog over kanalen på stedet. Den ældste blev bygget mellem 1893 og 1894, men moderniseret i 1954. Det er denne gamle bil- og togbro, som nu er blevet for lav til at lade store skibe passere og skal erstattes.

Den nye bro forventes færdig i 2024, men de forberedende arbejder går allerede i gang i denne måned.

