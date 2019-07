Nu rykker Amazon meget tættere på Danmark

Kun godt 50 kilometer syd for grænsen er verdens største nethandels-virksomhed, Amazon, gået igang med at bygge et gigantisk logistikcentrum, der skal være i drift allerede til oktober.

For os handlede det om at skabe arbejdspladser og få vores erhvervsområde på markedet.

Mange nye job

Erhvervsfremme-selskabet for Rendsburg-Eckernförde har medvirket til at få Amazon til Borgstedt.

Projektleder Markus Gronemeyer fra Garbe oplyser, at virksomheden har købt et areal på 62.000 kvadratmeter, hvor der skal bygges to 12 meter høje haller, mens et område på 33.000 kvadratmeter skal være p-plads for medarbejdernes biler og de kassevogne, der på Amazons vegne bringer varerne ud.

Ifølge Amazon vil der i første omgang blive skabt 100 nye arbejdspladser. Hertil kommer flere end 400 chauffører hos de underleverandører, der får ansvaret for transporten.

- Vi glæder os meget over at åbne et udleveringscentrum i Borgsted, hvor vi samler mere end 20 års kompetence inden for logistik, teknologi og investeringer i infrastruktur, siger Bernd Gschaider, der er direktør for Amazon Logistics i Tyskland.

Også Borgsteds borgmester er tilfreds.

- Vi er glade for, at en koncern slår slår sig ned og skaber et stort antal arbejdspladser, understreger borgmester Gero Neidlinger.

Efter første etape med omkring 100 ansatte i centret skal bemandingen efter planen efterfølgende stige til mindst 250 ansatte.