Nu kommer der bjørne lidt syd for grænsen

KAPPELN: Snart er der ikke blot ulve, men også bjørne i vores nabolag. I modsætning til ulvene bliver bjørnene dog ikke at finde i den frie natur. I stedet skal de bo i en naturpark i Kappeln godt 50 kilometer syd for grænsen.

Hidtil har de fem bjørne levet i Nordrhein-Westfalen. Den dyreparks forpagtningsaftale udløber imidlertid i 2019.

De fem bjørne har tilbragt livet i fangenskab. Før tiden i Nordrhein-Westfalen levede de under kummerlige forhold, hvor de er blandt andet er blevet misbrugt som underholdning for et betalingsvilligt publikum.

- Dette projekt har sin berettigelse alene ved at bekæmpe, at dyr udsættes for sådanne betingelser. Dyrene kan ikke efterfølgende sættes fri, fordi de altid har været i fangenskab. Men hos os kan de leve resten af livet i værdighed siger biologen Patrick Boncourt fra det tyske dyreværn, Deutscher Tierschutzbund, til mediehuset, SHZ.

Dyreværnet står for anlægget i Kappeln. Ved et møde med kommunens tekniske udvalg har Boncourt præsenteret planerne for et to hektar stort areal, hvor bjørnene kan leve under naturlige betingelser, men sikret bag elektriske hegn og andre barrierer, så de ikke udgør en fare for omgivelserne.