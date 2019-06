Nu klapper fartfælde ved kanalen også for danskere

43.000 fartsyndere slap sidste år for bøder, selv om de passerede stærekasserne ved motorvejsbroen over Kieler-kanalen med for høj hastighed. En stor del var danske lastbiler. Men nu falder hammeren.

RENDSBURG: Som parlamentarisk statssekretær i det slesvig-holstenske trafikministerium glæder Thilo Rohlfs sig til den 1. juli. Så kan delstaten nemlig begynde at sende bøder til de mange, danske trafikanter, der bliver snuppet i i fartfælderne, fordi de kører for stærkt. Hidtil har Danmark ikke været en del af det europæiske køretøjsregister, EUCARIS. Derfor har Slesvig-Holsten heller ikke kunne hente data på danske bilister, der er blevet snuppet som fartsyndere af delstatens stærekasser. Men fra den 1. juli bliver det muligt. - Vi har kæmpet ihærdigt for, at danskerne skulle tilslutte sig EU-aftalen. Der har været mange samtaler. Men der må gælde samme regler for alle, siger Thilo Rohlfs til mediehuset SHZ.

Masser af danskere Han har ikke mindst store forventninger til de modernisere stærekasser på Rader Hochbrücke, der fører den dansk-tyske motorvej A7 over Kieler-kanalen. I foregående år blev der mellem januar og november afsløret knap 33.000 fartsyndere på broen. Men yderligere 43.00 slap ustraffet fra at køre for stærkt på stedet. - Foruden fejlmålinger eller utydelige fotos af nummerplader og chauffører er en af de vigtigste forklaringer, at trafikanterne kommer fra stater, der ikke undgår i det europæiske køretøjsregister. Først og fremmest var der tale om danske lastbiler, forklarer afdelingsleder Ulrich Baschke fra delstatspolitiet til mediehuset. En tredjedel af de tunge køretøjer over 7,5 ton, der passerer motorvejsbroen over Kieler-kanalen stammer fra Danmark. Fartkontrollen på Rader Hochbrücke handler dog ikke kun om trafiksikkerhed. Broen er i en miserabel tilstand og skal inden for en overskuelig fremtid erstattes af en ny. Men indtil det er så vidt, gælder det om at regulere hastigheden på broen for ikke at belaste det slidte bygningsværk for meget.

Opgav på forhånd Også hidtil har de tyske myndigheder kunnet skride ind over for danske bilister i tilfælde af virkelig grove overtrædelser af færdselsloven. Men det har krævet en omvej via det diplomatiske system, hvorefter de danske myndigheder har overtaget opgaven med at udstede bøderne. I praksis har det betydet, at de tyske myndigheder opgav på forhånd. Fremover kan tyskerne selv sende bøden direkte til danskerne. Ved Rader Hochbrücke tilfalder den opgave Rendsburg-Eckernförde Amt.