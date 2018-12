Nu bliver historisk kro snart bygget op igen

OEVERSEE: Den Historiske Kro i Oeversee lige syd for Flensborg er den eneste kongeligt privilegerede kro syd for grænsen og runder næste år det halve årtusind. Men det var lige før, at den store festivitas måtte aflyses, for den 30. juni i år udbrød der storbrand på adressen Grazer Platz 1 i Oeversee. Køkkenet var arnestedet, og hurtigt bredte flammerne sig til det store stråtag. Derefter var der stort set intet at stille op for brandvæsenet - ud over at afgrænse flammerne, så de ikke fik fat i de mange andre værelser, wellness-området, store drivhuse, teknikrum og meget andet, der ikke blev berørt af branden.