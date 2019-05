FEMERN: Selv om klagefristen for de tyske modstandere af den kommende, faste forbindelse under Femern Bælt først udløb onsdag, har Slesvig-Holstens trafikminister, Bernd Buchholz, allerede givet grønt lys til de første anlægsarbejder på bæltets sydside. Det skriver mediehuset SHZ.

Den danske bygherre, Femern AS, har således fået tilladelse til at påbegynde anlæg, der skal beskytte vandsalamandere i området. Mere kontroversielt er, at det slesvig-holstenske trafikministerium også accepterer, at der bliver opført en transformatorstation og trukket ledninger på Femern, hvor jordbundsundersøgelserne også kan iværksættes.

Bernd Buchholz understreger, at der er tale om arbejder, der alle kan omgøres, hvis de endelige tilladelser til tunnelbyggeriet mod forventning ikke skulle komme på plads.

Den administrerende direktør for Femern A/S glæder sig over de tyske signaler.

- Det fremmer projektets tidsplan, siger han til mediehuset.

På den danske side tager de første, store anlægsarbejder fart allerede i indeværende år.

På sydsiden er der stærk, lokal modstand mod byggeriet. Her har lokale modstandere indgivet formelle klager sammen med naturorganisationen Nabu samt Femern und Bad Schwartau kommuner.