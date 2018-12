Nordtyskerne tror på julemanden

FLENSBORG: Naturligvis har julemanden leveret de gaver, som den 24. december ligger under træet. Det er mange danske børn overbevist om. Og i Nordtyskland har de små samme opfattelse. Det samme gælder i det tidligere DDR.

Men julemanden som gaveleverandør er ikke nogen selvfølge. Syd for den tyske religionsgrænse er der ingen rensdyrdrevne kaner på himmelen. Her er det nemlig "det lille jesusbarn", der kommer med gaverne til alle de små, katolske børn.

En undersøgelse gennemført af forskningsinstituttet, YouGov, viser, at 46 procent af den tyske befolkning udelukkende omtaler julemanden som ansvarlig for gaverne, mens 41 procent til gengæld hårdnakket påstår, at julemanden formentlig ikke eksisterer, men at jesusbarnet lægger pakkerne under juletræet.