Nordtyske ulvemodstandere slutter sig sammen

TÖNNING: En danskfødt ulv har siden begyndelsen af juli været på spil på halvøen Eiderstedt, der ligger på den slesvig-holstenske vestkyst. Ulven har allerede mange får og lam på samvittigheden. Og nu har de lokale landmænd fået nok. De vil etablere en aktionsgruppe, der kræver ulven fjernet.

- Ulven hører ikke til her, siger fåreavler Peter Theodor Hansen til mediehuset SHZ.

Peter Theodor Hansen har selv mistet 13 lam på grund af ulven.

DNA-prøver viser, at der er tale en ulv fra et kuld, der sidste år blev født i Ulfborg i Vestjylland. Også den pågældende ulvs bror er udvandret til Slesvig-Holsten. Hans DNA er blevet påvist omkring Pinneberg i den sydligste del af forbundslandet.

Ganske som i Danmark er ulve fredede syd for grænsen. Men her er der ikke engang mulighed for at få en særtilladelse til at skyde såkaldte problemulve. Landmændene på Eiderstedt kræver derfor, at det slesvig-holstenske landbrugsministerium får ulven indfanget og bragt bort.

En ulv har årligt behov for 1,5 ton kød for at overleve.