Nordtyske socialdemokrater er optimister op til EU-valget

KIEL: Ved EU-valget i Tyskland den 26. maj håber socialdemokraterne i Slesvig-Holsten på bedre lokale resultater end samlet set i forbundsrepublikken.

- Vi kæmper for, at vi ved dette valg bliver det største parti i Slesvig-Holsten, siger SPD's nyvalgte leder i delstaten, Serpil Midyatli.

Hun vil dog ikke deltage i spekulationer om det konkrete resultat.

Ved EU-valget i 2015 fik Socialdemokratiet 31,9 procent af stemmerne. Partiet blev således kun næststørst efter det konservative CDU, der løb med 34,4 procent af stemmerne.

De Grønne fik dengang støtte af 12,4 procent af de slesvig-holstenske vælgere.

Størst chance for at blive slesvig-holstensk repræsentant for socialdemokraterne i EU-Parlamentet har den 26-årige Delara Burkhardt, der er næstformand for den socialdemokratiske ungdomsbevægelse i Tyskland. Topledelsen i det tyske SPD har placeret Delara Burkhardt på femtepladsen på socialdemokraternes kandidatliste for hele forbundsrepublikken

SPD i Slesvig-Holsten havde ellers nomineret Enrico Kreft fra Lübeck som lokal favorit. Han blev imidlertid kun placeret som nummer 30 på den fællestyske SPD-liste.

