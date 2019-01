Hver anden praktiserende læge i Slesvig-Holsten har skrevet under på protest over, at forbundsregeringen kræver længere åbningstider på klinikkerne.

- Udvidelsen af åbningstiden medfører kun ulemper for alle, hedder det i en protestskrivelse, som 1700 af delstatens i alt cirka 3500 praktiserede læger har underskrevet og sendt til samtlige forbundsdagsmedlemmer fra de to regeringspartier, Socialemokratiet og det konservative CDU.

KIEL: Slesvig-Holstens læger løber storm mod den sundhedsreform, som forbundsregeringen med den tyske sundhedsminister Jens Spahn i spidsen vil gennemføre. De nye regler pålægger blandt andet lægerne at udvide deres klinikkers åbningstid fra nu 20 til mindst 25 timer om ugen, ligesom patienter får ret til at møde op uden at bestille tid.

Dropper selvstændighed

- Det vil presse læger væk fra arbejdet som selvstændige. Praktiserende læger vil gå tidligere på pension, og nye læger kun i beskedent omfang være interesserede i at tage over, frygter Monika Schliffke, der leder de praktiserende lægers organisation i Slesvig-Holsten.

Hun forventer, at den nye lov vil sætte yderligere skub i udviklingen, hvor stadig flere læger foretrækker at være ansatte i lægehuse frem for at drive egen praksis.

- Det betyder markant kortere tid til at behandle patienterne. Hermed går det ud over de kronisk syge, mener Monika Schliffke.

Tonen i debatten er skarp. Som viceadministrerende direktør for de tyske sygekassers sammenslutning har Johann-Magnus von Stackelberg ikke meget til overs for lægernes bekymringer. For sygekasserne er det en selvfølge, at lægernes i gennemsnit skal have åbent fem timer om dagen i stedet for fire.

- Sygdom retter sig ikke efter, hvornår lægerne helst vil have åbent, siger Johann-Magnus von Stackelberg.

Sygekasserne påpeger, at mange læger lukker tidligt både onsdag og fredag i stedet for at stå til rådighed i de tidligere aftentimer eller ligefrem om lørdagen.