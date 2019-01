Nordtysk problemulv kan blive svær at få ram på

PINNEBERG: Miljøministeriet i Slesvig-Holsten havde sat fredag som frist til at finde de jægere, der i givet fald skal skyde problemulven i den sydlige ende af delstaten.

- Vi har en håndfuld jægere, der har erklæret sig beredt, fortæller Marcus Börner, der er direktør for delstatens jægerforbund.

Ulven med id-nummeret GW924m bliver tillagt ansvaret for diverse angreb på får i Pinneberg og Steinburg amter. Selv såkaldt ulvesikre hegne skulle dyret have overvundet.

Ministeriet har signaleret, at man snarest vil imødekomme en ansøgning om at få ulven skudt.

Jægerforbundet finder ikke omstændighederne specielt lykkelige. Det gælder ikke mindst, hvis kun en enkelt eller måske to jægere får ansvaret for opgaven.

- Vi taler om et areal på cirka 400 kvadratkilometer, hvor ulven bevæger sig omkring. Det ville give mere mening, hvis der generelt blev give tilladelse til at skyde ulven i området ligegyldigt, hvem der så får den på kornet. Kun på den vis er der en chance for at få ram på ulven. Vi kan ligeså godt lade være, hvis der kun bliver sendt en enkelt jæger afsted, mener Marcus Börner.