Nordtysk politiker blev til grin på nettet

FLENSBORG: Internettet er et farligt medie - ikke kun i hænderne på USA's præsident Trump. Slesvig-Holstens tidligere miljøminister, den nuværende formand for De Grønne i Tyskland, Robert Habeck fra Flensborg er kommet grueligt galt afsted, da han ville bakke op om sit partis valgkamp i forbindelse med det kommende delstatsvalg i det østtyske forbundsland, Thüringen.

I weekenden offentliggjorde han en video, hvor han på De Grønnes vegne lovede, at partiet ville kæmpe for at gøre Thüringen til et åbent, frit og liberalt land - et økologisk land.

Fra Thüringen kom det forundrede svar, at delstaten sådan set har været et demokrati siden den tyske genforening. Set med De Grønnes briller må det gælde i særlig grad. Partiet indgår nemlig i den nuværende regeringskoalition.

De Grønne har nu fjernet videoen fra nettet og meddelt, at Robert Habeck er blevet misforstået.

/DPA