Nordtysk biskop bliver kritiseret som antisemit

Politikere raser mod biskop fra den nordtyske Nord-Kirche. Han sagde i et foredrag, at Tyskland i al for høj grad identificerer sig med Holocaust. Også kirkens ledelse tager afstand.

KIEL: Den protestantiske Nord-Kirche er kommet i voldsom modvind med beskyldninger om antisemitiske udsagn. Kirken omfatter delstaterne Slesvig-Holsten, Hamborg og Mecklenburg-Vorpommern. I Greifswald hedder biskoppen Hans-Jürgen Abromeit. På en en konference i den konservative kirkekreds Evangelischen Allianz fik han affyret følgende påstand: - Tyskland identificerer sig i overdrevet grad med holocaust. Den slags tabubrud har det med at slippe ud i offentligheden, og det er endog lykkedes det slesvig-holstenske mediehus SHZ at få fat på Hans-Jürgen Abromeits manuskript fra konferencen. I sit indlæg betonede biskoppen samtidig, at han så vidt mulig forsøget at indtage et neutralt standpunkt i forhold til konflikten i Mellemøsten og vise forståelse for begge siders berettigede anskuelser. - Men da Israel definerer sig selv som en jødisk stat, medfører det principielt en tilsidesættelse af palæstinenserne og deres berettigede sikkerhedsinteresser, forklarede Hans-Jürgen Abromeit.

Da Israel definerer sig selv som en jødisk stat, medfører det principielt en tilsidesættelse af palæstinenserne. Biskop Hans-Jürgen Abromeit.

En tysk hjørnesten Hermed lykkedes det ikke kun biskoppen at relativere Tysklands forhold til massemordet på de europæiske jøder. Han kom også på kollision med den selvforståelse, den tyske forbundsreplik har haft lige siden sin grundlæggelse i 1949 under kansler Konrad Adenauer. Denne mødtes allerede i 1952 med den daværende, israelske udenrigsminister Moshe Sharett. Sammen underskrev de en aftale om erstatning til forfulgte jøder og de myrdedes familier. I 1960 traf Adenauer så premierminister David Ben Gurion. De to indgik en pagt om tysk forsvarsbistand til den israelske stat. Lige siden har den nære, men naturligvis fortsat også svære alliance mellem Tyskland og Israel været en hjørnesten i forbundsrepublikkens politik. Rasende politikere fra snart sagt alle partier har skarp kritiseret Hans-Jürgen Abromeit. Heller ikke blandt hans egne er der opbakning at hente.

Kold luft - Biskop Abromeit har i foredraget givet udtryk for sin egen, personlige holdning. Den er ikke udtryk for den position, Nord-Kirche indtager, hedder det i en fælles udtalelse fra ledende biskop Kristina Kühnbaum-Schmidt og næstformand Gothart Magaard, der er Slesvig-Holstens biskop.