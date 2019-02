Nordmænd medbragte både hash og pistol

FLENSBORG: Et yngre par fra Norge blev tirsdag eftermiddag anholdt på banegården i Flensborg, da de var rejst over grænsen med et tog fra Danmark. Anholdelsen fandt sted, fordi parret ikke medbragte id-papirer.

De anholdte viste sig at være en 29-årig mand og en 22-årig kvinde. På politistation blev parret visiteret. I den forbindelse fandt betjentene en luftpistol og 75 gram hash på manden, der efterfølgende blev sigtet for både ulovlig våbenbesiddelse og overtrædelse af narkolovgivningen.

Pistolen og hashen blev beslaglagt.