FLENSBORG: Også Slesvig-Holsten bliver berørt, efter den såkaldte kul-kommission har besluttet endnu et skridt på den tyske vej mod alternativer til fossil energi. Senest i 2038 skal de sidste kulkraftværker være lukket ned. Dem er der fire af i Tysklands nordligste delstat, nemlig et i Flensborg, et i Kiel samt to Wedel nordvest for Hamborg.

Allerede i marts i år bliver anlægget i Kiel erstattet med et gaskraftværk. Endnu er det ikke besluttet, hvornår værkerne i Flensborg og Wedel lukker.

/SHZ