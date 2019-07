Nogle tidligere indsatte savner faktisk fængslet

Socialarbejder tror, nogle tidligere indsatte med sociale problemer bevidst begår kriminalitet for atter at komme bag tremmer. Det gjaldt for en 62-årig mand, der med vilje påkørte cyklist.

KIEL: Slesvig-Holstens nye lov om straffuldbyrdelse tager udtrykkelig højde for, at tidligere fanger har ret til at søge retur mod fængslet, hvis de frygter at begå ny kriminalitet eller bare ikke kan overskue tilværelsen i frihed. Siden oktober 2017 er det sket seks gange. I nabolandet Hamborg har mindst tre tidligere indsatte benyttet sig af denne mulighed i de forløbne tre år. - I mine øjne er det dog kun frivillighed med forbehold. For det pågældende handler det om at hvile ud, blive raske eller afgiftet. I modsætning til på gaden er der jo lægelig behandling i et fængsel, forklarer Peter Thomsen, der er socialarbejder hos kriminalforsorgens rådgivning for løsladte i Hannover. Han har indtryk af, at mennesker i social nød af og til bevidst begår kriminalitet for at komme bag tremmer. Fængslet kan nemlig også ligne et trygt hjem.

For nogle er sådan en struktureret hverdag et alternativ til et liv i fattigdom eller som hjemløs. Socialarbejder Peter Thomsen.

Trygge rutiner - Man står op klokken seks. Klokken syv er der morgenmad. Og så bliver der arbejdet fra otte til 16. For nogle er sådan en struktureret hverdag et alternativ til et liv i fattigdom eller som hjemløs, erkender Peter Thomsen. Socialarbejderen har desuden observeret, hvordan hjemløse forsøger at trække deres afsoning til vintertiden. Så har de nemlig et lunt sted, hvor de kan søge ly i de kolde måneder. Frivilligt indsatte får gratis mad og lægehjælp. Som modydelse forpligter de sig at arbejde på at skabe forudsætninger for, at de snarest mulig kan forlade institutionen. Desuden kan de pågældende straks sættes på gaden, hvis de laver ballade, eller der er brug for cellerne til "ægte" fanger. Fængselsforbundet i Slesvig-Holsten er kritisk over for ordningen. - Kriminalforsorgens ansvar burde slutte ved løsladelsen. Herefter er jo tilsynsværger, sociale organisationer og lignende, mener Thorsten Schwarzstock fra forbundet. I hans øjne er det er problem, at der ikke findes noget reglement for omgangen med frivilligt indsatte. - Her må justitsministeriet gøre noget, forklarer Thorsten Schwarzstock.

Bizar historie En episode i juni vakte opsigt over hele Tyskland. Her påkørte en 68-årig mand med vilje en cyklist i nærheden af Oldenburg i den nordtyske delstat Niedersachsen. Han ville tilbage i fængslet, fordi han var hjemløs og ikke vidste, hvor han skulle få tag over hovedet, oplyste politiet. Cyklisten overlevede, og myndighederne efterforsker nu sagen som drabsforsøg.