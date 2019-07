ERFDE: I Erfde vest for Rendsburg har der i de seneste dage udspillet sig dybt mærkværdige begivenheder. En nøgen mand lurer i markerne og er to gange løbet efter forbipasserende kvinder for at begramse dem på bagdelen.

I et tilfælde var offeret en 18-årig jogger. Anden gang gik det ud over en 18-årig cyklist.

Efter at have begramset kvinderne løb den nøgne mand atter ud i marken.

Manden beskrives som mellem 20 og 30 år gammel og er slank, omkring 170 og 175 centimeter høj. Han er mørklødet.

/JV