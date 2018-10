HAMBORG: Et 37-årig besætningsmedlem faldt mandag aften over bord fra et fragtskib på Elben i Hamborg. Det lykkedes dog besætningen på et andet skib, at redde sømanden op fra floden. Uheldet skete, da den 37-årige ville montere den rebstige, der anvendes, når lodser skal til og fra skibene på floden.

/DPA