Nazi-hal bliver historisk centrum for læring

Adolf-Hitler-Koog var nationalsocialisternes chance for at opbygge det ideelle, typiske landsbysamfund.

Skulle rives ned

Efter krigen var der planer om at nedrive Neulandhalle. Ideen blev dog aldrig til noget, og stedet fungerede en overgang blandt andet som vandrerhjem. I 1973 overtog den protestantiske kirke stedet, der herefter var rammen om forskellige former for kristent ungdomsarbejde.

Onsdag bliver Neulandhalle imidlertid genåbnet som såkaldt Lernort - altså et sted, hvor gæsterne kan blive klogere på fortiden. Temaet er naturligvis kogens nazistiske historie, men også vadehavets natur og mennesker.

Projektet er udviklet af Institut for Regionalhistorie på Europa Universitetet i Flensborg.

- Hallen var en slags tempel for nazisternes ideologi. Adolf-Hitler-Koog var nationalsocialisternes chance for at opbygge det ideelle, typiske landsbysamfund, beskriver professor Uwe Danker fra universitetet i Flensborg stedet i et interview med avisen Norddeutsche Rundschau.

Den udendørs udstilling er altid tilgængelig. Vil man se bygningens indre, er der åbent hus hver lørdag og efter aftale.

Indvielsen finder sted onsdag klokken 15. Biskop Gothart Magaard fra Slesvig samt præsidenten for den slesvig-holstenske landdag, Klaus Schlie, deltager.