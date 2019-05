Nazi-beskyldninger ryster borgmesters barnebarn

Han kræver derfor busten fjernet. Foreløbig har bystyret bestilt en historisk redegørelse, inden sagen bliver afgjort. Første skridt tog de lokale politikere dog allerede i marts. Her besluttede medlemmerne af kulturvalget nemlig, at en lokal uddannelsesinstitution ikke længere skal hedde Heinrich-de-Haan-Schule. Byens skoler er desuden blevet forsynet med Günther Neugebauers værk.

RENDSBURG: Mellem 1929 og1934 og igen fra 1950 til sin død i 1957 var Heinrich de Haan borgmester i Rendsburg. Hans buste troner derfor også uden for byens gamle rådhus. Og det hører bogstavelig talt ingen steder hjemme, mener Günther Neugebauer, der tidligere var medlem af den slesvig-holstenske landdag for Socialdemokratiet.

Onkel var jøde

Den 62-årige Hendrik de Haan er rystet over udviklingen i sin hjemby. Det fortæller han til mediehuset SHZ. Han er barnebarn af Heinrich de Haan og har slået sig ned i Niedersachsen, hvor han praktiserer som læge. Hendrik de Haan afviser klart, at hans farfar skulle have været nazist. Det konkluderer han på baggrund af forfaderens memoirer.

- Her finder jeg ikke et eneste ondt ord om andre mennesker på grund af deres religion eller nationalitet. Tvært imod. Heinrich de Haan kunne kun studere takket være støtte fra sin jødiske onkel Leo Oppenheim, som han omtaler med stor agtelse, påpeger Hendrik de Haan over for mediehuset.