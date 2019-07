WITZWORT: Forholdene var vanskeligt, da brandvæsnet natten til tirsdag måtte i aktion mod en naturbrand ved Witzwort syd for Husum i Nordfrisland. Bortset fra flammerne var det mørkt. Desuden var der ingen vandforsyning i nærheden.

Brandfolkene satte kunstig belysning op, og trak flere hundrede meter slanger til den nærmeste brandhane.

Til sidst blev også en frontlæsser sat ind for at slå ilden ned. Efterfølgende tjekkede brandfolkene med et varmesøgende kamera, at det ikke fortsat ulmede.

/SHZ