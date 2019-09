Mystisk sygdom hærger ferielejr: Godt 40 fik voldsomme opkastanfald

GRÖMITZ: Iført beskyttelsesdragter og masker har omkring 100 brandmænd, redningsfolk og læger natten til torsdag kæmpet for at hjælpe børn og voksne, der er blevet ramt af en mystisk sygdom i en ferielejr i Grömitz mellem Kiel og Lübeck. Godt 40 børn og to voksne er ramt af sygdommen, der udløser voldsomme opkastninger.

Myndighederne har etableret et mobilt hospital, hvor de berørte bliver behandlet og holdt i isolation i selve ferielejren.

Senere på natten kom der melding om, at seks skoleelever i det nærliggende Weißenhäuser Strand havde samme symptomer. De to grupper børn havde været i kontakt med hinanden den foregående dag.

Foreløbig er det uvist, hvad der har udløst udbruddet. Sundhedsmyndighederne undersøger både muligheden for en virus og fødevareforgiftning.

/SHZ