ITZEHOE: Myndighederne har nu identificeret den mand, der lørdag blev fundet død i en kunstig sø ved Itzehoe i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Den afdøde viste sig at være en 45-årig polsk statsborgeren. Polakken havde besøgt sin søster, der bor i Itzehoe.

Foreløbig tyder intet på, at den 45-årige har været offer for en forbrydelse. Myndighederne går i stedet ud fra, at der er tale om et tragisk ulykkestilfælde.

En obduktion skal nu afklare dødsårsagen.

/SHZ