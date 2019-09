Mysterium: Ukendte gerningsmænd stjæler kæmpe laboratorium fra havbunden

ECKERNFÖRDE: Forskerne ved instituttet for havforskning i Kiel er målløse. Ukendte gerningsmænd har stjålet et komplet måleanlæg, der befandt sig under vandoverfladen i bugten ved Eckernförde. Udstyret anvendes til at undersøge havmiljøet, oplyser havforskerne fra Geomar Helmholtz-Zentrum i Kiel.

Åbenbart blev de to 550 og 220 kilo tunge genstande fjernet fra deres position med voldsom kraft den 21. august. Tilbage blev blot et ødelagt strømkabel.