Mysterium: Ukendt gerningsmand slipper heste fri

BRUNSHOLM: Flensborg Politikreds er konfronteret med noget af et mysterium. En ukendt gerningsmand er tilsyneladende undervejs og lukker heste ud fra markerne. Således er der blevet sluppet heste fri i Rügge og Brunsholm sydøst for Flensborg. Fra marken i Brunsholm stak seks heste i denne uge af, efter et led var blevet åbnet. Hestene blev fundet i god behold efter tip fra et vidne. I Rügge var der også blevet åbnet ind til en mark. Hesten var dog ligeglad. Den blev hjemme, hvor den hørte til.

/JV