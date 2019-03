JAGEL: Motorvej A7 er totalt spærret i nordgående retning mellem Slesvig og Tarp efter et uheld ved Jagel. Her er to lastbiler og en personvogn kollideret. Personbilens kvindelige fører er livsfarligt kvæstet. Endnu er det uvist, hvornår motorvejen genåbner.

/SHZ