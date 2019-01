Motorvej A7 lige syd for grænsen er hårdest ramt af køer

FLENSBORG: 28.502 kilometer. Så langt strakte køerne sig på de slesvig-holstenske veje i løbet af 2018. Det viser den årlige kø-statistik fra de tyske motorejeres organisation, ADAC, skriver mediehuset SHZ.

Hermed blev problemerne med køer på motorvejene i Tysklands nordligste delstat faktisk reduceret markant. Den totale længde faldt nemlig med knap 6200 kilometer sammenlignet med 2017.

Som den nord- sydgående forbindelse til og fra Danmark er motorvej A7 den strækning, der har de hyppigste og længste køer. Her stod trafikken sidste år mere eller mindre stille over en strækning på 12.566 kilometer. Specielt er der vanskeligheder med trafikflowet i den sydlige del af forbundslandet. Mellem Quickborn und Schnelsen-Nord ved grænsen til Hamborg stod i bilerne i kø over en strækning på 2212 kilometer i 2018.

Og længere mod syd forsatte problemerne på den nord- sydgående motorvej. Alene på den relativt korte strækning gennem bystaten Hamborg var der i 2018 samlet set 9.462 kilometer kø på A7. Også i Hamborg er denne rute således den motorvej, hvor udfordringerne med køer er størst.

Mens problemerne trods alt er aftagende i Slesvig-Holsten, fortsætte køerne med at vokse på det tyske motorvejsnet under et. Her har ADAC sidste år registreret 745.000 køer. Det er ny rekord og en stigning på omkring tre procent sammenlignet med 2017.