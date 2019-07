LOTTORF: Motorvej A7 er spærret i nordgående retning ved Lottorf syd for Slesvig, hvor der har været en alvorlig trafikulykke. Trafikken bliver dirigeret bort fra motorvejen ved frakørsel Owschlag.

Kort efter klokken 8.30 påkørte en 54-årig mand i sin BMW et lastvognstog bagfra og blev klemt fast under anhængeren. Den 54-årige blev livsfarligt kvæstet, mens lastvognens 28-årige chauffør fik et chok.

Ulykkesbilisten blev fløjet til sygehuset med redningshelikopter.

