Motorvej A7 bliver spærret i tre gange 55 timer

HAMBORG: Nu er der bogstavelig talt lys for enden af tunnellen i forbindelse med de årelange vejarbejder på motorvej A7 mellem grænsen og Hamborg. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

I Slesvig-Holsten er projekterne med blandt andet udvidelsen til seks spor på det sydlige afsnit overstået. Og i forbindelse med støjdæmpningen i Hamborg forventes første del af af arbejdet overstået ved årets udgang. Her bliver der på tre strækninger lagt tag over motorvejen for at beskytte områdets beboere mod trafikstøjen.

Før det er så vidt, må trafikanterne dog gennem tre weekender med betydelige forhindringer, hvor motorvejen i Hamborg bliver helt eller delvist spærret i hele 55 timer pr. gang.

Fredag den 16. august bliver motorvejen spærret i nordgående retning fra klokken 22 frem til mandag morgen klokken fem mellem afkørslerne Stellingen og Schnelsen på grund af asfalteringsarbejder.

Mellem fredag den 25. oktober klokken 22 og den efterfølgende mandag morgen klokken fem er motorvejen totalt spærret mellem Schnelsen-Nord og motorvejskryds Nordwest.

Endnu en total spærring følger mellem Schnelsen og Schnelsen-Nord fra fredag den 6. december klokken 22 til klokken fem mandag den 9. december.