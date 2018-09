NORDERSTEDT: En 47-årig motorcyklist fra Norderstedt i det sydligste Slesvig-Holsten blev mandag aften dræbt, da han forsøgte at overhale en traktor med anhænger på landevejen mod Hamborg. Under overhalingen svingede traktoren pludselig til venstre for at dreje ind på en mark. Motorcyklisten ramte traktoren og døde efterfølgende af sine kvæstelser.

/SHZ