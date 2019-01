Mor dræbt af skud: Myndighederne udlover dusør

SCHÖNBERG: Anklagemyndigheden udlover nu en dusør på 3000 euro til vidner, der kan føre politiet på sporet af gerningsmanden til et drab i Schönberg ved Kiel. Her døde den 39-årige mor til tre småpiger, efter hun nytårsaften blev ramt i hovedet af splinter fra et projektil.

Politiet er interesseret i alle former for materiale. Det gælder også videoer, som lokale borgere måske har optaget udendørs nytårsaften.

Kvinden havde sammen med sin mand forladt hjemmet for at se aftenens fyrværkeri, da den ukendte skytte affyrede sit våben og ramte kvinden.

/SHZ