Monster-tæge har kurs mod Danmark

BOKELHOLM: Et sandt uhyre af en tæge er for første gang opdaget i Slesvig-Holsten. En hesteejer fra Bokelholm i Rendsburg Amt fortalte tirsdag til den lokale tv-udsendelse Schleswig-Holstein Magazin, at hun i begyndelsen af december fandt en usædvanlig tæge i en hests hale.

Efterfølgende sendte hun tægen til Robert Koch-instituttet i Berlin. Robert Koch-instituttet er en forskningsenhed under det tyske sundhedsministerium med ansvar for forebyggelse og kontrol af farlige sygdomme.

En forsker fra instituttet bekræfter, at der er tale om en tæge af typen Hyalomma. Tægen stammer oprindelig fra Asien og Afrika, men findes også i Sydeuropa. Blandt mange andre ubehageligheder kan den være bærer af en virus, der udløser den såkaldte Krim-Kongo feber. Også plettyfus kan tægen medvirke til at udbrede. Begge sygdomme er potentielt dødelige.

/DPA