Mød tysk raseri, fortvivlelse og glæde

FLENSBORG: Falder vejen forbi Flensborgs centrum, kan det være værd at besøge rådhuset. Det er nemlig frem til den 23. juli rammen om vandreudstillingen Die Macht der Gefühle. Deutschland 19I19 - Følelsernes Magt 19I19.

Udstillingen skildrer med blandt andet 140 billeder situationer, hvor tyske følelserne har været i kog siden siden 1919. 2019 er nemlig et vigtigt mærkeår for Tyskland med 100 påret for grundlæggelsen af Werimarrepublikken, 80 året for det tyske overfald på Polen og dermed starten på anden verdenskrig, 70 året for grundlæggelsen af forbundsrepublikken og DDR samt 30 året for den fredelige revolution i Østtyskland.

/JV

https://machtdergefuehle.de