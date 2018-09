Modstand mod atomaffald vokser i grænselandet

Nabokommunerne bakker nu formelt op om grænsekommunen Harrislee, der afviser at blive hjemsted for et lager med atomaffald.

HARRISLEE: Vi vil hverken eje eller have skidtet i vores lokalområde. Den melding får det slesvig-holstenske miljøministerium nu fra grænsekommunen Harrislee. Kommunen op til den danske grænse er udset som et af de steder, hvor delstaten muligvis vil placere lavradioaktivt affald. Men kommunalbestyrelsen protesterer. - Kommunen og ejeren af det lokale affaldsdeponi afviser at opbevare denne type affald, hedder det i det brev, som kommunalbestyrelsen med borgmester Martin Ellermann i spidsen nu vil sende til ministeriet i Kiel. I brevet bliver Slesvig-Holstens nyudnævnte miljøminister Jan Philipp Albrecht fra De Grønne også inviteret til møde for at høre om lokalbefolkningens holdning. Martin Ellermann lægger vægt på, at nabokommuner på begge sider af grænsen støtter Harrislee. Det gælder såvel Aabenraa som Handewitt kommuner. Også byrådet i Flensborg har vedtaget en støtteerklæring. Det forsømte den store nabo, da planerne om deponering i Harrislee sidst var til debat for to år siden.

Lad os endelig ikke gentage den fejl. Nu må vi bakke om om Harrislee. Byrådsmedlem Helmut Trost, Flensborg.

Intet besluttet - Lad os endelig ikke gentage den fejl. Nu må vi bakke om om Harrislee, appellerede det socialdemokratiske byrådsmedlem Helmut Trost ifølge mediehuset SHZ, da resolutionsforslaget blev fremlagt i byrådssalen i Flensborg. Støtteerklæringen var fremsat af Socialdemokratiet, det danske SSW, to lokallister samt det venstreorienterede parti, Die Linke. Endnu er den endelige placering af affaldet ikke besluttet. Men ved et dialogmøde for to år siden forsøgte Slesvig-Holstens daværende, grønne miljøminister, Robert Habeck, at overbevise borgerne i Harrislee om, at affaldet ikke er farligt. Der er hverken tale om brændselsstave eller andre stærkt radioaktive materialer. I givet fald skal Harrislee opbevare rester fra bygningerne på de atomkraftværker, der skal rives ned, efter Tyskland har besluttet at udfase a-kraften.