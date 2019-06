Mistanke: Medarbejder på rådhus gav uberettiget udlændinge pas

ELMSHORN: En medarbejder på rådhuset i Elmshorn i det sydlige Slesvig-Holsten er blevet politianmeldt og fritstillet, fordi hun er under mistanke for at have udstedt tyske id-papirer til udlændinge på et forkert grundlag. Også en lokal advokat er under mistanke i sagen.

Efter anklagemyndighedens mening har advokaten fremlagt forfalskede dokumenter, der angiveligt dokumenterede, at to personer fra lande uden for EU havde ret til tyske papirer. Stik mod reglerne skulle den kvindelige medarbejder på rådhuset herefter på egen hånd have godkendt ansøgningen og udstedt de ønskede id-kort.

Såvel rådhusmedarbejderen som advokaten er sigtet for dokumentfalsk.

En anden ansat på rådhuset i Elmshorn fattede mistanke og informerede borgmesteren. Politiet ransagede efterfølgende rådhuset, det berørte advokatkontor samt en privatbolig.

