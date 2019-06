Mistænkt for drab på toppolitiker er tidligere dømt for vold mod kvinde fra Flensborg

I 2003 blev en højreekstremist dømt for vold mod en kvinde fra Flensborg. Nu er samme mand sigtet for drabet på den tyske toppolitiker Walter Lübcke.

NEUMÜNSTER: En dengang 40-årig kvinde fra Flensborg blev i 2003 offer for vold udøvet af den højreekstremist, der nu er sigtet for drabet på Kassels regeringspræsident, Walter Lübcke. Det skriver mediehuset SHZ.

Kvinden blev angrebet på en udstilling i Neumünster, hvor den tyske værnemagts forbrydelser blev dokumenteret.

Udstillingen ophidsede manden voldsomt, og da kvinden forsøgte at berolige ham, greb den den dengang 29-årige højreekstremist fat om kvindens hals og slyngede hende til jorden. I manden rygsæk blev der efterfølgende fundet en kniv.

En dommer takserede efterfølgende overfaldet på kvinden fra Flensborg til 90 dagbøder på hver ti euro.

Den drabsmistænkte har tilstået, at han den den 2. juni i år skød og dræbte Walter Lübcke uden for dennes hjem. Manden har en lang "karriere" i det højreekstreme miljø og talrige domme bag sig. Motivet til drabet på regeringspræsidenten formodes at være politisk.