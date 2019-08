Ministerpræsident vil have grundlov ændret

De to ministerpræsidenter vil nu fremsætte forslaget i forbundsrepublikkens førstekammer, forbundsrådet, der er sammensat af repræsentanter for delstaterne. Daniel Günther er formand for forbundsrådet frem til den 31. oktober i år.

- Men en sådan formulering i forfatningen understreger det fælles, tyske ansvar for at beskytte nationale mindretal, forklarer Daniel Günther til nyhedsbureauet.

Tre mindretal

Det danske mindretal syd for grænsen omfatter ifølge de officielle tal omkring 50.000 mennesker. En undersøgelse fra Hamborg Universitet i 2015 viser dog, at langt flere føler sig knyttet til Danmark. I alt er der tale om cirka 100.000 personer, der for en stor dels vedkommende også lever i Holsten syd for Ejderen eller endog i Hamborg.

Den frisiske folkegruppe består af omkring 50.000 personer. Cirka 10.000 af dem taler frisisk.

Sorberne er et slavisk folk i den sydlige del af Østtyskland. I alt er der omkring 50.000 sorbere, der har egne institutioner som skoler, børnehaver og en avis.