Ministerpræsident skaber uro blandt konservative

KIEL: Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther er i modvind i sit eget konservative CDU. Han har forslået, at godt integrerede integrerede udlændinge skal have mulighed for fast ophold, selv om deres asylansøgning er blevet afvist. Den nye kurs skulle omfatte afviste asylansøgere på tålt ophold, der af den ene eller anden grund ikke kan hjemsendes.

Hos moderpartiet har man en ganske anden holdning:

- Vi er enige om, at retten til asyl og immigration rettet mod arbejdsmarkedet er to forskellige ting i to forskellige systemer. Derfor afviser CDU at skifte kurs. Sådan forklarer CDU's generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer ifølge mediehuset SHZ de faktiske forhold blandt de konservative. Meldingen er sendt skriftligt til partimedlemmerne efter et møde i CDU's samlede ledelse.

Beskeden kuer dog ikke partifællen i det høje nord.

- Annegret Kramp-Karrenbauer gengiver det, som er aftalt i CDU's præsidium og partiledelsen, nemlig at partiet på forbundsplan vil adskille kommunikationen om flygtningepolitik og immigration til arbejdsmarkedet. Men jeg forstår det ikke sådan, at vi ikke vil åbne juridiske muligheder for, at mennesker kan få udsigt til at blive, hvis de bor og arbejder her i landet. Der fastholder jeg min mening, siger Daniel Günther til mediehuset.