Minister forsvarer Slesvig-Holstens uafhængighed

KIEL: Glem det! Sådan lyder svaret fra den konservative, slesvig-holstenske uddannelsesminister Karin Prien fra CDU. Afvisningen skyldes et forslag om en fælles, tysk studentereksamen.

- Det føderale uddannelsessystem har gennem årtier bevist sit værd og bliver bestandigt udviklet. Her er en centrals styret studentereksamen den forkerte løsning, fastslår Karin Prien over for nyhedsbureauet DPA.

Tyske delstater har vidtgående beføjelser til at beslutte egne regler og love. Det gælder også med hensyn til skolerne. Derfor kan der være ret betydelig forskelle på både pensum og eksamener fra forbundsland til forbundsland.

Selvom Karin Prien ikke vil have forbundsmyndighederne til at blande sig, erkender hun ifølge nyhedsbureauet behovet for mere sammenlignelighed. Men det skal i hendes optik ske via en aftale mellem delstaterne selv.

Forslaget om en fælles studentereksamen kommer fra Karin Priens partifælle, forbundsrepublikkens uddannelsesminister Anja Karliczek fra CDU.

Delstaterne vogter nøje over deres uafhængighed. Den omfatter også for eksempel justitsvæsen, politi og mange andre centrale samfundsopgaver.

Andre forbundslande som for eksempel Baden-Württemberg støtter dog planerne om en fælles studentereksamen.