Minister formaner de unge om at droppe pjækkeri

- Også om fredagen er der skolepligt. Pjæk er pjæk. Så man også i fuldt omfang bære konsekvenserne, hvis man beslutter sig for at blive væk fra skolen, mente Karin Prien følge mediehuset SHZ.

Civil ulydighed

- Fra min synsvinkel synspunkt er der ikke tale om fravær. Jeg har fuld tillid til, at lærerne kan få demonstrationerne og skolepligten til at gå op i en højere enhed, sagde Jette Waldinger-Thiering fra det dansk-frisiske parti, SSW.

De Grønnes kaldte demonstrationer og fravær for "civil ulydighed".

- Regler er nødvendige. Men hvis det er nødvendigt, må man også bryde reglerne, understregede De Grønnes gruppeformand Eka von Kalben. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Klimademonstrationerne startede i Sverige sidste år i august. Her besluttede den 16-årige skoleelev Greta Thunberg sig for hver fredag at demonstrere uden for den svenske rigsdag. Formålet var at overbevise de svenske politikere om nødvendigheden af en aktiv indsats for at redde klimaet. Under overskriften Fridays for Future har protesterne efterfølgende bredt sig til store dele af Europa.

Inden debatten kom til at handle om ulovligt fravær, havde landdagen i Kiel drøftet selve budskabet fra de unge demonstranter. Her var der nærmest total opbakning at hente hos de slesvig-holstenske politikere.